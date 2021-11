Am Donnerstag wurde vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim der Prozess gegen einen 36-Jährigen aus Philippsburg fortgesetzt, dem die Staatsanwaltschaft ein Tötungsdelikt vorwirft. Der Mann soll im Januar seinen 59-jährigen Vater in dessen Wohnung in Hockenheim mit einer Bratpfanne erschlagen haben (wir berichteten). Das Opfer hatte vom Notarzt nicht wiederbelebt werden können und war

...