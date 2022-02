Seelsorgeeinheit Hockenheim: Christian Müller wird neuer Pfarrer

Hockenheim. Ein Ende der Vakanz ist in Sicht: Die Seelsorgeeinheit Hockenheim mit ihren Gemeinden bekommt einen neuen Leiter: Diözesanjugendpfarrer Christian Müller (48) übernimmt ab 6. November die Aufgabe. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden wird er für die Seelsorge von rund 11 300 Katholiken in den drei Gemeinden Hockenheim St. Georg, Reilingen St. Wendelin und Neulußheim St. Nikolaus verantwortlich sein.

Die Seelsorgeeinheit wird seit dem Weggang von Pfarrer Jürgen Grabetz im vergangenen Herbst kommissarisch von Dekan Uwe Lüttinger als Pfarradministrator geleitet. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg an diesem Sonntag mitteilte, wurde die Personalentscheidung in den Gottesdiensten auch den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben.

Übernimmt im November die Leitung der Seelsorgeeinheit Hockenheim: Christian Müller (48). © Müller

Examen auch in Krankenpflege

Christian Müller wurde 1973 in Homburg/Saar geboren. Nach einem Krankenpflegeexamen am Lorettokrankenhaus Freiburg und anschließender Berufstätigkeit studierte Müller Theologie in Freiburg und Paris. Er empfing seine Priesterweihe am 9. Mai 2010 im Freiburger Münster und wirkte danach als Vikar in Waldkirch.

2013 übernahm er die Aufgaben des Dekanatsjugendseelsorgers im Dekanat Karlsruhe. Seit 2013 ist er zudem Diözesankurat der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG). Im September 2017 wechselte Christian Müller nach Freiburg und wirkt dort seither als Diözesanjugendpfarrer im Erzbischöflichen Seelsorgeamt. Ab September wird Pfarrer Claudius Dufner dieses Amt von ihm übernehmen.

Die Seelsorgeeinheit und die Pfarrgemeinde Hockenheim als ihr Vorgänger waren 27 Jahre von Pfarrer Jürgen Grabetz geleitet worden, der ab Dezember 2011 auch als Dekan des Dekanats Wiesloch tätig war. Nach einer Selbstanzeige wurde Jürgen Grabetz ab 18. März des vergangenen Jahres von Erzbischof Stephan Burger von seinen Aufgaben als Dekan und Leiter der Seelsorgeeinheit entbunden. Er habe im Bestreben, Bedürftigen in einer Notlage zu helfen, auch Mittel der Seelsorgeeinheit eingesetzt, teilte das Dekanat damals mit.