Seelsorgeeinheit Hockenheim führt Christian Müller als leitenden Pfarrer ein

Hockenheim / Reilingen / Alt- und Neulußheim. Am vergangenen Sonntag feierten die katholischen Gemeinden Hockenheim, Reilingen, Alt- und Neulußheim die Amtseinführung von Pfarrer Christian Müller. Er wird als Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit in den kommenden Jahren das Pastoralteam ergänzen.

Schon vor dem Gottesdienst wurde Christian Müller von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Stefanie Simons begrüßt und herzlich willkommen geheißen. Nach einem feierlichen Einzug verlas Dekan Uwe Lüttinger die Einführungsurkunde des Erzbischofs von Freiburg, Stephan Burger, und wünschte seinem Kollegen Gottes reichen Segen, bevor Pfarrer Christian Müller seinen ersten Gottesdienst in der Seelsorgeeinheit eröffnete.

Seelsorgeeinheit Hockenheim: Einigkeit demonstriert

Auf seinen Wunsch hin saßen im Altarraum neben dem Dekan, dem Diakon Robert Mook und den Ministranten das Pastoralteam und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, stellvertretend für alle Ehrenamtlichen. Durch dieses Zeichen wollte der neue Leiter der Kirchengemeinde unterstreichen, wie er Kirche versteht – er wollte die Menschen um sich versammelt wissen, mit denen er gemeinsam die Pastoral in den nächsten Jahren gestaltet wird.

In seiner Predigt sagte er dazu folgendes: „Und auch wenn wir jetzt hier zusammen sind, weil die Seelsorgeeinheit Hockenheim einen neuen Pfarrer bekommt und ich hier diese Aufgabe heute offiziell übernehme, so geht es doch nicht um mich. Anstatt um mich, geht es doch viel mehr darum, wie wir hier in der Seelsorgeeinheit Kirche gestalten, wie wir hier zusammenarbeiten und im Kern geht es darum, wie wir gemeinsam glauben, diesen Glauben leben und davon Zeugnis geben.“

Seelsorgeeinheit Hockenheim: Den Glauben verkünden

Bei der Amtseinführung von Pfarrer Christian Müller war sehr nachdrücklich zu spüren, dass er die Zeiger der Uhr nicht zurückdrehen und keine alten Strukturen wiederbeleben möchte. Seine Botschaft an die Haupt- und Ehrenamtlichen, an die ganze Gemeinde war deutlich: „Unser Thema ist und muss sein: Wie wir hier den Glauben an Jesus Christus und den einen Gott der biblischen Botschaft wachhalten und den Menschen heute hoffnungsfroh verkünden. Das ist mein Auftrag und das ist unser aller Auftrag. Das geht für mich nur im Zusammenspiel aller.“

Am Ende eines sehr bewegenden Gottesdienstes, der vom Kirchenchor Reilingen und einem Ensemble aus Christian Müllers Familie musikalisch begleitet wurde, sprachen seine neuen Kollegen stellvertretend für die Gemeinde Pfarrer Christian Müller einen Segen zu, der sein Wirken mit und für die Menschen begleiten soll, bevor er den Segen an alle zurückgab.

Im Anschluss lud die Kirchengemeinde zu einem Sektempfang, bei dem der neue Pfarrer Glück- und Segenswünsche aus der Ökumene und Kommunalpolitik erhielt und viele die Chance nutzen, persönlich mit Christian Müller ins Gespräch zu kommen.