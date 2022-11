Skatepark in Hockenheimer Gartenschaupark: Im Sommer sollen die Bretter rollen

Ist in finanziell schwierigen Zeiten der Bau einer Freizeiteinrichtung für rund 370 000 Euro vertretbar? Für Oberbürgermeister Marcus Zeitler ist die Antwort klar: Ja. „Ich kenne kein Projekt, für das sich über 100 Bürger, aber auch Institutionen, Vereine und Gewerbetreibende mit knapp einem Drittel an den Gesamtkosten beteiligt hätten“, sagte Zeitler beim Spatenstich für den Skatepark am

...