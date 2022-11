Spenden für Geflüchtete

Das Asylnetzwerk Hockenheim meldet vermehrten Bedarf an Sachspenden. Gesucht werden insbesondere elektrische Haushalts- und Küchengeräte, Töpfe, Pfannen, Geschirr und Bestecksätze, Bettwäsche und Handtücher. Auch an gebrauchten Fahrrädern für Kinder und Erwachsene besteht aufgrund des Flüchtlingszustroms weiter großer Bedarf, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Asylnetzwerk bedauert, dass in diesem Jahr aus Kapazitätsgründen keine Sammelaktion mehr stattfinden kann und deshalb nur noch Räder angenommen werden, die direkt an die Fahrradwerkstatt geliefert werden.

Die gesuchten Haushaltsgegenstände sollen in der Fahrradwerkstatt des Asylnetzwerks abgegeben werden, bitten Geflüchtete und Ehrenamtliche. Diese befindet sich in der Oberen Hauptstraße 92, gegenüber des Med-Centers. Die Anlieferung ist an der Rückseite des Gebäudes über den Parkplatz der ehemaligen Getränkehandlung Weber möglich. Die Werkstatt ist in den kommenden Wochen wieder regelmäßig samstags von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Kleidung zu DRK oder Awo

Sollten Spendenwillige die Samstagstermine nicht wahrnehmen können, bittet das Asylnetzwerk um telefonische Vereinbarung eines alternativen Abhol- oder Liefertermins. Hierfür steht der Leiter des Spendenmanagements Toni Iskeaf unter der Telefonnummer 0176/64 39 14 90 zur Verfügung. Kleidungsspenden können weiter beim Secondhandshop des DRK (Obere Hauptstraße 12) oder samstags bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Neulußheim abgegeben werden. zg/kso