Spiele fördern Kontakte

Über eine Tovertafel, die von der Dietmar Hopp Stiftung in der Förderaktion „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“ gespendet wurde, freut sich das Altenheim St. Elisabeth. Die Stiftung vergibt noch bis September 100 Tafel-Pakete im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro.

Die Spendenempfänger der dritten Runde neben St. Elisabeth verteilen sich über die ganze Metropolregion Rhein-Neckar, teilt die Stiftung mit. Die Spenden gehen an Senioreneinrichtungen, deren Bewohner besonders unter den Kontaktbeschränkungen der Pandemie leiden. Sie erfahren durch die Beschäftigung mit der Tovertafel nicht nur eine willkommene Abwechslung: Das Spielen fördert auch die Gehirnleistung, aktiviert die Bewegung und führt zu Kontakt und Austausch untereinander sowie mit Pflegekräften oder Angehörigen. Darüber hinaus kann die Beschäftigung mit bestimmten Spielen demenzkranke Menschen beruhigen.

Fast alle Sinne werden beansprucht

„Das Gerät beansprucht fast alle Sinne, dazu kommen die Bewegung und das Miteinander, das dabei entsteht. Am Tisch treffen sich die Bewohner und agieren zusammen, was sonst so vielleicht nicht immer möglich wäre“, bestätigt Nicola Laukenmann, Einrichtungsleiterin des Buchener Pflegeheims „Im Sonnengarten“, das im Dezember zu den ersten Empfängern gehörte. Die Tovertafel projiziert Spiele auf einen Tisch, die auf Bewegungen reagieren. Durch den Einsatz der Hände kann so zum Beispiel ein Puzzle gelegt, Ball gespielt oder Laub gefegt werden. Mit über 30 Spielen entführt das Gerät Teilnehmer akustisch und visuell in andere Welten. Weil die Spiele verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, ist für alle Senioren unabhängig vom Grad ihrer Demenz etwas dabei.

„Es ist schön zu sehen, wie die Menschen durch die Beschäftigung mit der Tovertafel entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten gefordert werden und damit einen Anteil am Leben haben“, erklärt Stiftungsleiterin Heike Bauer. zg

Info: Informationen zur Förderaktion unter www.greifbares-glueck.de.