Sportlich sein und Gutes tun beim Charity-HÖP-Lauf

Sport für die gute Sache ist das Motto: Am Sonntag, 23. April, findet parallel zum Frühlingsfest und dem verkaufsoffenen Sonntag, zum ersten Mal der Charity-HÖP-Lauf durch das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) in Hockenheim statt. Veranstalter ist der Hockenheimer Marketing Verein (HMV), der sich drei professionelle Hockenheimer Laufvereine zur Unterstützung dazugenommen hat: ASG Tria, DJK und HSV. Gestartet wird auf dem Zehntscheunenplatz um 12 Uhr. Danach geht es direkt ins HÖP. An dem Benefizlauf kann jeder teilnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt drei unterschiedliche Laufstrecken: Kategorie eins ist der Bambini-Lauf mit einer Strecke von ungefähr 350 Metern für den Jahrgang 2016 und jünger. Die zweite Strecke ist für den Schüler-Lauf mit zirka 1,1 Kilometern für den Jahrgang 2011 bis 2015 vorgesehen und die dritte Rubrik ist der Schüler, Eltern und Erwachsenen-Lauf mit 2500 Metern für den Jahrgang 2010 und älter. Nicht nur einzelne Sportler, sondern auch Teams, ob Kindergarten, Schulklasse, Familie oder Unternehmen, können an den Start gehen, um gemeinsam viel Spaß und Bewegung zu haben.

Es gibt für jeden Teilnehmer eine Medaille und Urkunde sowie jeweils einen Pokal für die siegreichen Erstplatzierten, die natürlich mit professioneller Zeitmessung errechnet werden. Die anschließende Siegerehrung wird ab 13 Uhr an der RPR1-Bühne auf dem Zehntscheunenplatz stattfinden.

Jeder Schritt zählt, denn mit dem Erlös aus den gesamten Startgeldern unterstützen alle Teilnehmer den Jugendgemeinderat Hockenheim und damit den Skaterpark, der aktuell im hinteren Gartenschaupark für die Jugendlichen der Rennstadt entsteht. Sponsoren, die den 1. Charity-HÖP-Lauf unterstützen möchten, können sich beim HMV melden. Anmeldeschluss für die Teilnahme ist der 16. April. zg