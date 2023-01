Stadtwerke Hockenheim: Erhard Metzler geht in den Ruhestand

Er kennt die Stadt von ganz oben und von ganz unten, er hat für sie Millionen in den Sand gesetzt (genau gesagt: setzen lassen), kam zum richtigen Zeitpunkt, um der Hockenheimer Infrastruktur ein modernes Gesicht zu geben: Erhard Metzler hat als technischer Werkleiter der Stadtwerke seit 2010 in nahezu allen Bereichen für Wandel gesorgt. Am kommenden Freitag verabschiedet ihn Oberbürgermeister

