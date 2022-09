Starkenburg Philharmoniker zeigen in Hockenheim Vitalität und Geschmeidigkeit

Mit farbigem Orchesterklang, in meisterlich rhythmischem Tempo spielten die Starkenburg Philharmoniker gleich zu Beginn die Ouvertüre zu „Die lustigen Weiber von Windsor“, einer Oper von Otto Nicolai (1810 – 1849), deren Libretto nach Shakespeares gleichnamiger Komödie verfasst wurde. Und damit gaben sie gleich den Ton an, in dem Benefizkonzert des Lions Clubs Hockenheim, das sie unter der

...