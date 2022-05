Street-Food-Festival im Hockenheimer Gartenschaupark

Hockenheim. Das erste Street-Food-Festival im Gartenschaupark findet von Freitag 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, statt. Der Veranstalter tat&drang lädt auf seiner dreitägigen kulinarischen Weltreise nicht nur zum Schlemmen im Freien, sondern auch zum geselligen Verweilen mit Familie, Freunden und anderen Freizeit-Gourmets ein.

Street Food zeichnet seit jeher das bunte Stadtbild der Weltmetropolen. Auch in Deutschland ist die Street-Food-Szene längst angekommen. Immer größer ist die Nachfrage nach ausgefallenen Köstlichkeiten aus fernen Ländern. Wer genug Hunger mitbringt, kann sich im Gartenschaupark beim Schlendern von Stand zu Stand einmal um den ganzen Globus probieren. Auf dem Hockenheimer Street-Food-Festival erwarten die hungrigen Gäste rund 30 Stände aus aller Welt.

Schon der Blick auf die Teilnehmerliste macht Appetit auf mehr: Neben beliebten Street-Food-Klassikern wie den asiatischen Teigtaschen „Dim Sum“, frisch aufgebrühten Eistees von „T-Icy“ und dem lateinamerikanischen BBQ von den stets gut gelaunten Jungs und Mädels vom „Santiago Latino Grill“, sorgen in diesem Jahr auch neue Stände zum Beispiel mit frittierten Sushi-Sticks für Urlaubsstimmung im Gartenschaupark.

Bei der Standauswahl legen die Organisatoren großen Wert auf Vielfalt, Geschmack und Authentizität. Dabei ist es egal, ob ein Profi- oder Hobbykoch zum Löffel greift, „nur leidenschaftlich müssen sie sein“, so Mike Offholz, Projektleiter des Festivals. „Street Food steht auch für Nachhaltigkeit und Bewusstsein. So können sich unsere Besucher auf ihrer Entdeckungstour ebenso auf ein reichhaltiges vegetarisches und veganes Angebot freuen.“

Verbindet Menschen und Kulturen

Doch Essen allein ist nicht alles, was das Festival seinen Gästen zu bieten hat. Neben zahlreichen Leckereien gibt es auch ein Programm. „Unser Festival ist ein Ort des Miteinanders – eine Plattform für alle, die gutes Essen lieben“, so Kai Harbig, Projektleiter, „unsere Gäste schätzen die angeregten Gespräche mit anderen Besuchern oder den Standbetreibern selbst sehr. Gerade jetzt ist dieser Austausch miteinander wichtiger denn je. Zu sehen, wie Menschen auf unseren Festivals durch Essen in ferne Kulturen entführt werden und gemeinsam neue Geschmäcker auf ihrer Entdeckungsreise kennenlernen, macht uns immer wieder großen Spaß!“

Für die jüngeren Besucher gibt es Basteltische, Leseecken und verschiedenen Spielmöglichkeiten beim beliebten Kinderzirkus im Balancieren und Jonglieren.

„Die letzten zwei Jahre haben uns vor besondere Herausforderungen gestellt. Umso optimistischer und motivierter blicken wir in diesem Jahr nach vorne, die ausgelassene Stimmung auf unseren Festivals endlich zurückbringen zu können. Mit unserem Festival möchten wir ein Zeichen für Vielfalt, Zuversicht und Einheit setzen! Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Besucher und Mitarbeiter steht für uns dabei an erster Stelle. Daher sind wir auf das Vertrauen und die Umsicht aller Teilnehmer angewiesen“, ergänzt Nathalie Harbig, Geschäftsführerin der Eventagentur tat&drang.