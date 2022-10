Trompete spielen lernen an der Musikschule in Hockenheim

Hockenheim. Die Trompete, das mehr als 3000 Jahre alte Blasinstrument, gehört zu den beliebten Instrumenten der klassischen, Jazz- und Popmusik. Auch in den Bläserklassen der Schulen wird sie gerne verwendet und ist ein fester Bestandteil der Schulorchester und Musikvereine.

An der Musikschule Hockenheim findet Trompetenunterricht statt und wird von Barbara Mußler, einer professionell ausgebildeten Trompeterin und Musikpädagogin, angeboten. Der Unterricht wird in der Regel als Einzelunterricht (30 oder 45 Minuten pro Woche) angeboten, kann unter Umständen (passende Partner) aber auch in Zweier- oder Dreiergruppen stattfinden.

Schnuppertermin vereinbaren

Für Interessenten beabsichtigt Barbara Mußler, eine Schnupperstunde anzubieten, an dem die Trompete ausprobiert werden kann und freut sich schon auf viele Nachfragen. Weitere Informationen und Anmeldungen für den Schnuppertermin sind telefonisch oder per E-Mail bei der Musikschule Hockenheim, Heidelberger Straße 16a, möglich: Telefon 06205/92 26 50 oder E-Mail: info@musikschule-hockenheim.de