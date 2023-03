Viel Arbeit für Pfarrgremium

Eine lange Liste von Themen steht auf der Tagesordnung der Pfarrgemeinderatssitzung der Seelsorgeeinheit Hockenheim am Mittwoch, 22. März, um 19.30 Uhr im Wendelinushaus in Reilingen. Es geht um Layout und Vorgaben für Beiträge im Pfarrblatt, Info und Vorbereitung zum Besinnungstag, Austausch zum Vorfeldentscheidungsgesetz (VEG), Informationen aus dem Stiftungsrat, Bericht aus dem Seelsorgeteam, Trauercafé, Seniorenpastoral, Berufsverband Gemeindereferenten, Besuche von Geburtstagen und Ehejubiläen, Info zu Nachrufen, Entsendung in den Altenheimverein sowie um eine Information aus dem Diözesanrat. Alle Interessierten sind zur Sitzung eingeladen. zg

