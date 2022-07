Waldfest des MGV Liedertafel Hockenheim: Gute Laune bei Gesang und Gyros

Hockenheim. Tolles Wetter und viele musikalische und kulinarische Leckerbissen machten das Waldfest des Männergesangvereins Liedertafel am Wochenende zu einem anziehenden Erlebnis. Zahlreiche Gäste kamen in die Waldfesthalle im alten Fahrerlager.

Dort begann der Samstagabend mit dem Auftritt von „Kreuz und Quer“. Die Sängerinnen und Sänger erhielten viel Applaus für ihre sehr gelungenen Darbietungen. Erstmals zu Gast bei der Liedertafel war der Frauenchor des MGV 1867 Schwanheim. Die Damen aus dem kleinen Odenwald begeisterten mit ihren Liedbeiträgen ungeachtet der Tatsache, dass sie Corona-bedingt nicht in voller Chorstärke auftreten konnten.

Die Gastgeber sorgen für Unterhaltung: das Vocalensemble „Chorios“ in Aktion. © Lenhardt Norbert

Danach betraten die Gastgeber die Bühne in der Waldfesthalle: Zunächst präsentierte sich das Vocalensemble „Chorios“ in gewohnt überzeugender Manier. Der gemeinsame Auftritt des Frauen- und Männerchores beendete den Reigen der Liedbeiträge, sorgte für beste Stimmung im alten Fahrerlager und animierte die Besucher zum Mitklatschen.

Reibungslosen Ablauf gelobt

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand das Waldfest am Sonntagmorgen mit dem Frühschoppen seine Fortsetzung. Die Sänger des Brudervereins MGV Eintracht erfreuten die Waldfestbesucher mit ihren Liedvorträgen und ernteten viel Beifall. Um die Mittagszeit lockten die angebotenen Speisen, unter anderem die Liedertafel-Spezialität Gyros mit Zaziki, viele Besucher zum Waldfestplatz an. Viel Lob gab es für die Speisenzubereitung, die reiche Auswahl an der Kuchenbar und den reibungslosen Ablauf.

Der musikalische Nachmittag wurde vom MGV Wiesental und dem AGV Belcanto Hockenheim gestaltet und auch diese Chöre erfreuten die Besucher mit einem musikalischen Querschnitt der aktuellen Chorliteratur. Fröhlichkeit und gute Laune waren Trumpf an den Tischen und so vergingen die letzten Stunden einer rundum gelungenen Veranstaltung wie im Fluge.

Einen besonderen Dank richteten die Verantwortlichen der Liedertafel an alle Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz, ohne den die Durchführung eines solchen Fests nicht zu stemmen wäre.