22 Betriebe präsentieren sich bei der Ketscher Leistungsschau

Ketsch. Es herrscht große Vorfreude unter den Ausstellern der Leistungsschau in der Rheinhalle in Ketsch, die am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, viele Besucher anlocken wird. Denn Angebot und Nachfrage kommen nach fünf Jahren mal wieder in dieser intensiven Variante zusammen - fünf Jahre, die der Corona-Pandemie geschuldet sind, denn normalerweise findet die Schau des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) alle drei Jahre statt.

Rainer Fuchs, der Vorsitzende ist Unternehmenszusammenschlusses, war es wichtig, nicht nochmals ein Jahr zu warten. Fünf Jahre ist eine lange Zeit, da kann man die Ziele und vor allem Vorteile einer Veranstaltung schon mal aus dem Auge verlieren. Gut möglich, dass es dem einen oder anderen früheren Teilnehmer so gegangen ist, denn die Zahl der Unternehmen, die ihre Leistungsstärke präsentieren, ist mit 22 niedriger als gewohnt. „Gewohnt“ ist das falsche Wort - es ist ein Restart und als solcher wird er von einer Vielzahl begrüßt.

Insofern war es schön in Gesprächen mit den Ausstellern zu erkennen, dass es in Ketsch einen großen Zusammenhalt unter den Handwerkern und Firmen gibt - also im Großen und Ganzen. Das Credo „da müssen wir einfach mitmachen“ war allenthalben zu vernehmen.

Und: „Es ist eine gute Gelegenheit, sich den Kunden zu präsentieren“ gilt als Satz der genau so oder so ähnlich vielfach die Runde macht. Die Vorteile einer Leistungsschau sind die Tatsache, dass man sich auf kurzen Wegen mit vielen Firmen vertraut machen kann - so viel zur Nachfrageseite. Die Angebotsseite hat den Vorteil, dass mehr Menschen als gemeinhin vor Ort antrifft und man mit potenziellen Kunden ins Gespräch kommt. Die Anbahnung von Auftrag und Ertrag ist das Gebot der Stunde.

Leistungsschau in Ketsch: Lifestyle und Renovierung

Die Atmosphäre wird weniger vom Abverkauf auf der Messe als vielmehr von den Gesprächen künftiger Übereinkünfte geprägt. Nach fünf Jahren Leistungsschaupause ist zu erwarten, dass der eine oder andere Handwerker oder Firma etwas Neues offeriert. Und neue Dinge sind zuweilen erklärungsbedürftig. Lange Sätze und ein Sinn: Die Leistungsschau ist ein Abbild des lokalen Vermögens und in Ketsch ist das eine ganze Menge.

Der Besucher in der Rheinhalle wird Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Hausbau und Renovierung, Freizeit, Hobby und Livestyle, Gesundheit und Wohnen begutachten können. Man kann sich ein neues Boxspringbett sichern oder sich über Terrassendächer und Markisen informieren. Man lernt die Vorzüge des Heizens mit erneuerbarer Energie ebenso kennen wie die Annehmlichkeiten eines Salzwasserpools. Wer will, kriegt in Ketsch seine E-Ladestation, seinen neuen individuell passenden PC und sogar modernste Orthopädietechnik - wobei hier ein Brühler Unternehmen zum Zug kommt - ab bei der Leistunschau sind alle Ketscher.

Leistungsschau in Ketsch: Rundflüge mit Hubschrauber

Als besonderes Highlight kann man sich Ketsch und die Umgebung aus der Vogelperspektive ansehen. Leistungschau-Partner „Heliseven Tours“ wird vom Bruchgelände aus zu Rundflügen mit dem Hubschrauber starten.

Bei so viel Information wird man freilich hungrig. Die Verpflegung übernimmt die DLRG-Jugend und hat neben einer großen Getränkeauswahl von der Rindwurst oder dem Schnitzelbrötchen bis zum Veggie Curry alles parat. Daniela Stang wartet mit Kaffee und Kuchen auf.

Die Leistungsschau in der Rheinhalle ist am Samstag, 1. April, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.