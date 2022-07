Auftakt im Jubeljahr

Ketsch. Mit einem Blitzschachturnier beginnen die Jubiläumsfeierlichkeiten des Schachclubs Ketsch zum 100-jährigen Bestehen. Dabei sind alle Mitglieder, Schüler und Jugendliche sowie auch ehemalige Aktive eingeladen.

Gespielt wird in mehreren Stärkegruppen, damit es möglichst eine große Zahl von ausgeglichenen und spannenden Partien gibt, teilt der Schachclub mit. In jeder Gruppe wird auch der Jubiläumsmeister gekrönt. Das Turnier beginnt am Samstag, 23. Juli, um 10 Uhr im „Holzkistel“ am Anglersee und wird gegen 13 Uhr beendet sein.

Traditionelles Grillfest

Ebenfalls am Samstag um 18 Uhr wir das traditionelle Grillfest durchgeführt. Bei leckeren Speisen und kühlen Getränken werden die Sieger der verschiedenen Turniere sowie die Meistermannschaften geehrt. Über einen regen Besuch würde sich die Vorstandschaft freuen.

Bei zwei Nachholpartien zur Vereinsmeisterschaft besiegte Florian Schrepp in der A Gruppe Werner Ries und Gerhard Teichmann behielt in der B Gruppe die Oberhand über Karl Hein Schleich.

Am Freitag, 22. Juli, finden weitere Nachholpartien statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg