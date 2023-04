Bereichsentscheid in Ketsch: Erste Hilfe als Wettbewerb

Ketsch. Der Bereichsentscheid des Deutschen Roten Kreuzes findet dieses Jahr in Ketsch statt. Am Samstag, 29. April, ab 13 Uhr konkurrieren Teams aus dem Kreisverband Mannheim beim Erste-Hilfe-Wettbewerb miteinander. „Wir freuen uns ganz besonders, dass die Gemeinde Ketsch als Austragungsort ausgewählt wurde. Es erwartet die Besucher ein DRK-Erlebnis mit einem ganz besonderen Flair“, versprechen die Organisatoren in ihrer Vorankündigung.

Für diesen Wettbewerb haben sich sechs Gruppen aus ganz Baden-Württemberg angemeldet. Die besten fünf Teams qualifizieren sich für den Landesentscheid, der im Juli in Ludwigsburg stattfinden wird. Die Begrüßung der Gäste findet um 13 Uhr in der Rheinhalle statt. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr vorgesehen.

Nach der Begrüßung starten die Gruppen mit dem Wettbewerb. An verschiedenen Stationen rund um den Anglersee können Zuschauer sich dann von der Leistungsfähigkeit der ehrenamtlichen DRK-Einsatzkräfte überzeugen und man kann auch gerne Fotos machen.

Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt’s vor der Rheinhalle.