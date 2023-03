Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Second-Hand Besondere Schnäppchen beim Flohmarkt der Influencerin Natascha Dorn in Ketsch

Natascha Dorn lädt zum Flohmarkt ein und bietet neben Deko, Spielzeug oder Kleinmöbeln „wunderschöne teils neuwertige Kleidung“ an – ein Teil der Erlöse geht an Erdbebenopfer in der Türkei.