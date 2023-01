Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tiere am Altrhein Biber lässt sich am Altrhein in Ketsch nieder

Ein Biber hat sich am Altrhein in Ketsch niedergelassen. Die Baumstämme sind so intensiv bearbeitet, dass zentimeterlange Späne zurückbleiben. Wir waren mit Grünen-Gemeinderat Günther Martin vor Ort und haben mehr über Deutschlands größten Nager erfahren.