„Blind Dates“ in der Bibliothek Ketsch neu aufgelegt

Ketsch. Die beliebte Sommeraktion in der Gemeidebücherei ist wieder gestartet: „Blind Date mit einem Buch”, heißt es in der Goethestraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team der Gemeindebücherei hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Lieblingsromane ausgewählt. „Lassen Sie sich einfach mal zuhause überraschen und leihen Sie bei uns ein liebevoll verpacktes Buch, ohne dessen Autor und Titel zu kennen“, heißt es in einer Mitteilung. Für jeden Geschmack sei bei den „Blind Dates“ garantiert der passende Lesestoff dabei. Und weil man für ein „Blind Date“ nie zu jung sei, biete die Bücherei die sommerlichen Überraschungsbücher in diesem Jahr auch für Kinder an. In zwei unterschiedlichen Farben – je nach Altersgruppe – verpackt, können sich junge Leser vom Inhalt überraschen lassen. Nur ein paar Stichworte weisen auf den Inhalt hin – Spannung gleichwohl garantiert.

„Blinde Dates“ gibt es dieses Mal auch für Kinder. © Bücherei