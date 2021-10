Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Spendenlauf - Zweite Auflage von „Run for the kids“ bringt mindestens 3000 Euro für Wiederaufbau des Jugendzentrums in Ahrweiler Dankbare Sportler und höchst zufriedene Veranstalter

Nach dem Start des Fünf-Kilometer-Laufs ist hier in der Mitte in Schwarz Moses Ruppert für das Team Gemeinderat Ketsch unterwegs, das Alexandra Scalia ins Leben gerufen hatte und mit den Plätzen acht bis zehn vorne zu finden war. © Lenhardt