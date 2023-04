Emotionen treffen glasklaren Sound bei "Cinematic Rock" in Ketsch

Ketsch. Die prinzipelle Möglichkeit dazu besteht beim Doppelkonzert, das die vier Bandmitglieder, Martin Orth (Leadgesang und Keyboard), Andreas Frank (Gitarre und Gesang), Fabio di Bernado (Bass) und Simon Kammerer (Schlagzeug), an diesem Wochenende veranstalten - denn nach Freitagabend heißt es am Samstag, 22. April, ab 20 Uhr erneut "Cinematic Rock" im Ketscher Central Kino. Und "K'lydoscope" behaupten vom gemütlichen Kinosaal, das er ihr Wohnzimmer sei. Also Vorsicht, die vier Herren aus Schwetzingen, Hockenheim, Oftersheim und Ketsch kennen sich aus. Beim Heimspiel gibt es auf die Ohren - und freilich auf die Augen: "Old stuff" heißt das dann, wie im Film zum Start zu sehen ist. Mehr darf noch nicht verraten werden. Es gibt noch Restkarten zu 15 Euro an der Abendkasse.

