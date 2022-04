Farbschmierereien an Schulgebäude - über 10.000 Euro Schaden

Ketsch. Einen enormen Sachschaden hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag an Schulgebäuden in der Gartenstraße verursacht. Er besprühte mit blauer und gelber Farbe Außenwände und Fensterfronten an der Neurottschule und der Neurotthalle. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von über 10.000 Euro.

Bereits von Dienstag auf Mittwoch, 15./16. Februar, wurden Teile der Fassade sowie Fensterfronten derselben Schule mit schwarzer Farbe besprüht. Seinerzeit war ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen und vom selben Täter begangen wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise bitte an den Polizeiposten Ketsch, Telefon 06202/61696 oder an das Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880.