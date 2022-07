Fest wieder im Pfarrgarten

Ketsch. Entgegen dem kleinen Plakat im neuen Pfarrbrief mit dem Hinweis „Schnitzel to go“ findet das beliebte Kolping-Sommerfest in diesem Jahr wieder in geselligem Beisammensein am Sonntag, 24. Juli, ab 11.30 Uhr im Pfarrgarten von St. Sebastian Ketsch, Schwetzinger Straße 3, statt, heißt es in einer Mitteilung.

Schnitzel und Pommes werden direkt in froher Runde im Pfarrgarten verzehrt – im Schatten der großen Bäume. Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie Ketsch sind dazu eingeladen. Das traditionelle Mittagessen wird von Kaffee mit selbst gebackener Kuchen und kleinen Desserts abgerundet. Gerne werden Kuchenspenden angenommen, die zur besseren Planung ab Montag, 11. Juli, bei Familie Rey, Telefon 06202/6 48 62, mitgeteilt werden sollen.

Modebummel ein Höhepunkt

Als kleines Highlight gibt es einen besonderen Modebummel. Der Kolpingsfamilie wurde hochwertige Damenkleidung, teils im Trachtenlook, als Spende überlassen. Diese kann zu Flohmarktpreisen eine neue freudige Besitzerin finden. Der Erlös des Sommerfestes ist wie immer für soziale Zwecke bestimmt – regional und für internationale Hilfseinrichtungen. mf