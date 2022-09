Haushalten mit einem Hungerlohn

Ketsch. Im Kirchenkino wird am Montag, 26. September, um 19 Uhr im Central in Ketsch der Film „Wie im echten Leben“ gezeigt: Marianne (Juliette Binoche) ist eine gefeierte Autorin, die für ihr nächstes Projekt den Komfort ihres Lebens austauscht. Statt Teil der Kulturelite von Paris zu bleiben zieht sie aufs Land und will als Putzkraft den harten Arbeitsalltag am eigenen Leib erfahren. Ihr Ziel ist es, die starken Persönlichkeiten derjenigen einzufangen, für die es keine Alternative gibt und die sich trotzdem weiter durchkämpfen.

Dort angekommen, muss sie als Teil des Teams der zwölf Arbeiterinnen nicht nur 230 Kabinen im Fährhafen binnen 90 Minuten putzen und sich blöde Sprüche vom Chef gefallen lassen, sondern vor allem auch mit einem Hungerlohn haushalten. Halt findet sie in dieser schweren Zeit in der Freundschaft zu ihren Kolleginnen. Im Anschluss an den Film wird es wieder eine Gesprächsrunde geben. Der Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro. zg