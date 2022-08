Im Ketscher Freibad werden heute die besten Arschbomben gesucht

Ketsch. Mit oder ohne Salto? Am Ende zählt die beste Landung mittels einer Arschbombe im Sprungbecken des Ketscher Freibads. Bei diesem Wettbewerb ist vor allem eines garantiert: viel Spaß im kühlen Nass und jede Menge Unterhaltung.

Am heutigen Donnerstag, 25. August, ab 14 Uhr lädt die Mobile Jugendarbeit Brühl-Ketsch zum vierten Mal zum Arschbombenbattle ein. Mitmachen kann jeder, der einen richtig schönen Platscher vor Publikum und bei cooler Musik hinlegen möchte. „Wir freuen uns auf jeden, der dabei ist. Anfangs dürfen die jüngsten Springer außer Konkurrenz ihr Können zeigen. Danach geht es in den Wettbewerb und sicher gibt es wieder einige tolle Sprünge zu sehen“, so Emanuel Kuderna vom Organisationsteam Mobile Jugendarbeit Brühl/ Ketsch.

Derjenige, der sich am Veranstaltungstag beim Sprungbecken anmeldet, erhält den Eintrittspreis ins Freibad in Form eines Gutscheins erstattet und kann sich außerdem einen kleinen Preis mit einer perfekten Arschbombe sichern.