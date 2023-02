„Ketscher Bu“ Bernd Bürkle unterhält Senioren mit seinen Fasnachtsliedern

Ketsch. In bunten und teils sehr aufwendigen Kostümen waren die Ketscher Senioren zum Altennachmittag im Haus der Begegnung gekommen, wo sie nicht nur an fasnachtlich dekorierten Tischen vom Organisationsteam mit Berlinern und Kaffee versorgt, sondern ganz in karnevalistischer Manier unterhalten wurden.

Bernd Bürkle, der als „Ketscher Bu“ schon bei vielen Altennachmittagen in der Fasnachtszeit der vergangenen Jahre für Unterhaltung sorgte, hatte seine selbst getexteten Stimmungslieder genauso mit im Gepäck, wie den ein oder anderen Witz. „Wisst ihr eigentlich, wie das Passwort für das Finanzamt heißt“, fragte er in die Runde und gab sogleich die Antwort: „Elster, warum wohl?“

Bei den eingängigen Songs klatschten die Senioren begeistert mit und quittierten die von Kurt Allgeier vorgetragene Büttenrede, welche die Erfahrungen eines Diät-Geschädigten wiedergab, mit lautem „Ui-ui-ui“ und „Au-au-au“, gerade so, wie man es von großen Fasnachtssitzungen kennt. Ein weiterer Höhepunkt des närrischen Nachmittages war sicher der Auftritt der Mini-Mäuse der KG Narrhalla, die als jüngste Tanzgruppe des Ketscher Fasnachtsvereins mit einem Cowboy und Indianertanz die Herzen im Sturm eroberten.

Auch die Narrhalla-Prinzessin, ihre Lieblichkeit Nathalie II., fand in ihrem prall gefüllten Terminkalender im Kampagnenendspurt Zeit für eine Stippvisite und grüßte die fröhliche Runde mit einem dreifachen „ Ketsch Ahoi“.