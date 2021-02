Ketsch. Wenn am Montag, 22. Februar, der Schulbeginn nach den Faschingsferien in Baden-Württemberg ansteht, setzen die Ketscher Schulen die Vorgaben der Landesregierung um, und nach sechs Wochen Fernunterricht dürfen einzelne Klassem zeitweise wieder in den Präsenzunterricht an der Neurottschule und an der Alten Schule wechseln.

AdUnit urban-intext1

Sylvia Schimmeier, Direktorin an der Alten Schule, teilte unserer Zeitung mit, dass in der Schulstraße zunächst die Erst-und Zweitklässler, jeweils pro Klasse in zwei Schichten eingeteilt, ab Montag wieder das Schulhaus wenigsten teilweise beleben dürfen. In der darauffolgenden Woche sind die Dritt-und Viertklässler mit dem Präsenzunterricht an der Reihe und so werde wöchentlich gewechselt. In den Wochen, in denen die Kinder keinen Präsenzunterricht haben, arbeiten die Kinder dann mit den ihnen bekannten Wochenplänen. Die Notbetreuung für alle vier Klassenstufen findet täglich parallel zum Unterricht statt. Genaue Informationen zu den jeweiligen Schulbeginnzeiten hätten die Eltern und Schüler bereits über die Klassenlehrer erhalten und auch auf der Schulhomepage gäbe es weitere Informationen. „Wir freuen uns sehr auf unsere Kinder und das gemeinsame Arbeiten, Lernen und Lachen und hoffen, dass wir alle gesund bleiben“, bekräftigt Sylvia Schimmeier.

An der Neurottschule, so lässt es sich auch auf der Homepage der Gemeinschaftsschule nachlesen, starten ebenfalls die Klassenstufen eins und zwei mit halber Klassenstärke und täglich zwei Stunden Unterricht. Dort erhalten die Schüler zudem Aufgaben, die anschließend zu Hause zu bearbeiten sind.

Im Wochenrhythmus

Die Klassenstufen drei und vier dürfen in der Folgewoche im gleichen System wieder teilweise in den Präsenzunterricht zurückkehren und wechseln sich so mit den Klassenstufen eins und zwei im Wochenrhythmus ab. In den Wochen ohne Präsenzunterricht erhalten die Grundschüler weiter Fernunterricht. Ab Montag startet an der Neurottschule für die Prüfungsklassen der Präsenzunterricht in der Schule sowie ergänzend Fernunterricht zuhause. Alle anderen Klassen werden bis auf Weiteres mit Fernunterricht beschult. In der Gartenstraße wird ebenfalls für die Klassenstufen eins bis sieben flankierend eine Notbetreuung angeboten.