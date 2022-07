Rathaus Ketschs neuer Bürgermeister Timo Wangler ist offiziell im Amt

Ketschs neuer Bürgermeister Timo Wangler ist in seinem Amt. Der 48-Jährige wurde am Freitagabend in einer Gemeinderatsitzung in der Rheinhalle offiziell verpflichtet. Bürgermeister-Stellvertreter Michael Seitz begrüßte zu der öffentlichen Sitzung etwa 80 Besucher.