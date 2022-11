Kinder des Waldhortes Ketsch sind bei Müllsammelaktion „leider“ sehr erfolgreich

Ketsch. Mitglieder des Umweltstammtisches trafen sich vor einiger Zeit mit Kindern des Waldhortes und ihren Betreuern zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion in Ketsch. Auch Bürgermeister Timo Wangler war mit von der Partie und unterstrich damit die Bedeutung solcher Aktionen und die Wichtigkeit, bereits Kindern die Problematik der Vermüllung der Umwelt bewusstzumachen – „wobei die Kinder wohl am wenigsten dafür verantwortlich sind“, gibt der Stammtisch in seiner Pressemitteilung zur Müllaktion zu bedenken. „Diese bewiesen auch gleich zu Beginn der Aktion, dass sie sehr gut darüber Bescheid wissen und ihnen die Problematik von Müll in der Natur durchaus bewusst ist.“

Nach einer kurzen Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Umweltstammtisches, Heinz Eppel, testete Mitglied Iris Schlampp das Wissen der Kinder mit etlichen Fragen. „Es war doch erstaunlich, wie informiert und sensibilisiert die Kinder bei diesem Thema bereits sind“, zeigten sich die Stammtischmitglieder beeindruckt. Dass ein einfacher Joghurt-Plastikbecher etwa 400 Jahre brauche, bis er nur zum hochproblematischen Mikroplastik zerfallen ist, überraschte dann aber doch. Dass herumliegender Müll für viele Tiere lebensgefährlich ist, war dagegen bekannt.

Dann ging es los und auf ihrem Weg vorbei an der Streuobstwiese und entlang der Hockenheimer und Karlsruher Straße seien die Teilnehmer der Sammelaktion „(leider) sehr erfolgreich“ gewesen. Weiter führte der Weg an der Hundewiese vorbei und im Bogen durch eine Baum- und Heckenanlage zurück zum Ausgangspunkt. Hinter dem Rewe – wo die Gruppe wie an der Bushaltestelle besonders große Müllmengen entdeckte – sammelten die Kinder und Erwachsenen ebenso achtlos weggeworfenen Unrat ein, wie später am Naturfreundehaus vorbei Richtung Ausgangspunkt gegenüber dem Motorsportclub im Bruch.

„Der gesammelte Müll war beträchtlich und alle waren sich darin einig, dass diese Aktion wiederholt werden sollte, da die Unvernunft vieler Mitbürger das wohl notwendig macht“, unterstreicht Stammtischvorsitzender Matthias Ihrig in der Zusammenfassung der Aktion abschließend.