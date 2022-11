Kuscheldecke wird für einen guten Zweck versteigert

Ketsch. Über der Ketscher Wolloase in der Schillerstraße liegt der Zauber der kommenden Adventszeit und die Inhaberinnen Waltraud Hübner und Vera Schönthaler-Götz bereiten einen kleinen, aber feinen Adventsbasar an diesem Samstag, 19. November, zwischen 10 und 14 Uhr vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir führen diesen Adventsbasar schon seit vielen Jahren durch und nach der Pause nun wieder“, sagt Waltraud Hübner. Mit vielen fleißigen Hobbystrickerinnen sind eine Menge Handarbeiten entstanden, die nun am Samstag zum Verkauf stehen. Wärmende Strümpfe in allen Größen, kuschelige Schals und Loops, farbenfrohe Mützen, Ponchos und Pullover in ausgefallenen Designs sind genauso im Sortiment wie liebevoll gefertigte Babysöckchen und niedliches Kuschelspielzeug aus Wolle und vieles mehr.

„Wir stellen die Wolle hierfür zur Verfügung und die begeisterten Hobbystrickerinnen fertigen die Teile. Zugunsten des Malteser Wärmebusses werden wir diese Strickwaren beim Adventsbasar anbieten. In diesem Jahr werden wir außerdem erstmalig eine selbst gestrickte, dicke große Kuscheldecke in der Größe 75 mal 220 Zentimetern pünktlich um 13 Uhr versteigern. Der Erlös geht an den Malteser Wärmebus“, ergänzt Vera Schönthaler-Götz. Es werden zudem die neuesten Wolltrends des Winters vorgestellt, was für Strickfreudige immer etwas Besonderes sei.

„Wir haben aus diesen Wollneuheiten schon einige Musterstücke gefertigt und viele Interessierte, auch aus dem Stricktreff, sind schon sehr gespannt“, bekräftigen die beiden Inhaberinnen der Wolloase. „Wer also eine besondere Handarbeit, vielleicht schon als Weihnachtsgeschenk, sucht, der wird bei uns bestimmt am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr fündig. Alle Stücke sind Unikate und für den guten Zweck kann man dabei auch gleich etwas tun“, so Waltraud Hübner. csc

Info: Adventsbasar in der Wolloase von 10 bis 14 Uhr. Versteigerung der Kuscheldecke um 13 Uhr.