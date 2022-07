Liebling von Grundschülern

Ketsch. „Hicks!“ – Der „Pinsel“ hat Schluckauf und nicht mal Tafiti kann ihm helfen. Wie gut, dass gerade ein Zauberer in der Gegend ist, ratzfatz zaubert er „Pinsels“ Schluckauf weg. Doch schon bald zeigt sich, dass es der Zauberer nicht immer gut mit Tieren meint. Als dann auch noch die Sonne vom Himmel verschwindet, muss „Tafiti“ versuchen, den großen Zauberer zu stoppen.

Als 2003 der erste Band mit Abenteuern des Erdmännchen „Tafiti“ erschien, hätten weder Autorin Julia Böhme noch Illustratorin Julia Ginsbach es für möglich gehalten, mit welcher Begeisterung die Kinder jeden neuen Band rund um „Tafiti“ und seine Freunde, das Pinselohrschwein, Norbert Nashorn und Elefantendame Mama Matemba erwarten würden. Der kleine „Tafiti“, der mit seinen Freunden in der Savanne Afrikas jede Menge spannende Abenteuer erlebt, ist mit seinen fantasievollen Geschichten längst zum Liebling bei Grundschulkindern geworden.

Julia Ginsbach folgte gerne der Einladung der Gemeindebücherei, um allen 2. Klassen der Alten Schule sowie einer 3. Klasse der Neurottschule von Tafitis Abenteuern in der Savanne zu erzählen. Rund 90 Kinder freuten sich schon gleich zu Beginn der Veranstaltung, als Julia Ginsbach zur Gitarre griff, um das Tafiti-Begrüßungslied anzustimmen. Gleich beim ersten Refrain „Tafiti, du bist so klein und doch ein Riesenheld, komm und zeig uns deine Abenteuerwelt“ sangen die Kinder begeistert mit.

Auf Lesereise in Süddeutschland

Julia Ginsbach erzählte den Kindern, welche Leidenschaft sie auch jetzt nach so vielen Jahren noch für ihren Beruf als Illustratorin hegt: „Ich kann den ganzen Tag zeichnen, dazwischen Musik machen, und ab und zu packe ich meinen Koffer und gehe mit Tafiti im Gepäck auf Reisen.“ Die in Darmstadt geborene Illustratorin studierte Musik, Kunst und Germanistik und lebt heute in Norddeutschland, wo sie ihre liebevollen Figuren auf dem Papier zum Leben erweckt. Eine ganze Woche lang war sie mit den liebevoll gestalteten Plüschfiguren „Tafiti“ und „Pinsel“ sowie einem alten Koffer auf Lesereise in etlichen Bibliotheken Süddeutschlands mit Unterstützung der Karlsruhe Fachstelle für das Bibliothekswesen. Eine so beliebte Kinderbuchfigur ließen sich auch die beiden Organisatorinnen der Gemeindebücherei, Barbara Breuner und Lea Plümacher, nicht entgehen.

Staunend beobachteten die Kinder, wie Julia Ginsbach ihre Figuren entstehen lässt. Immer wieder griff sie zu Tusche und Feder und brachte „Tafiti“ und seine Freunde in Riesengröße auf Papier, während sie die Geschichte aus dem 17. Band der Reihe von „Tafiti“ und dem großen Zauberer „Marabu“ abwechselnd las und frei erzählte. Dazwischen griff sie immer wieder zur Gitarre und sorgte bei ihrem Mitmachprogramm für Begeisterungsstürme.

Nach der äußerst kurzweiligen und lebendigen Lesung waren sich die kleinen Besucherinnen und Besucher im Saal der Gemeindebücherei einig: „Tafiti ist unser Held“ – und Julia Ginsbach verkörpert passend dazu die perfekte Heldin. zg