Mit dem großen Zauber der Leinwand

Ketsch. Nach dem Erfolg im letzten Jahr kommt es an diesem Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr zur Fortsetzung der Filmmusiknacht des Schwetzinger Sängers und Gitarristen Athi Sananikone in die „KulturKircheKetsch“.

Ergänzt um den Bassisten Dominik Plieger und mit insgesamt fünf Musikern werden „Athi & Friends“ den Zauber der großen Leinwand erneut mit der besonderen Atmosphäre der Kirche St. Sebastian verbinden und damit einen Abend voller Leidenschaft und großer Gefühle gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Besucher aus dem vergangenen Jahr erinnern sich bestimmt noch mit einer Gänsehaut daran, wie bei Adeles „Skyfall“ oder Whitney- Houstons „I will always love you“ Wogen aus Tönen und Gefühlen durch die Kirche rollten. Ob schon wieder oder zum ersten Mal: Dieses besondere Format zieht die Besucher unwiderstehlich in seinen Bann. Athi Sananikone und Co. geben einfach alles auf der „Bühne“.

Der große Traum des Bandleaders Athi Sananikone von einem Konzert in einer großen Kirche wie St. Sebastian wird also erneut wahr – mit neuen Songs von Ed Sheeran und Joe Cocker, von Pink und Céline Dion.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Kiosk Schmeißer in Ketsch (Bahnhofsanlage) oder an der Abendkasse in der Schwetzinger Straße 1. zg

Info: „Athi & Friends, Filmmusikhits Volumen 2“, Samstag, 4. März, 19.30 Uhr in der Kirche St. Sebastian Ketsch