„Mit ohne Strom“ aus Ketsch rocken "Welcome to the jungle"-Bühne in Wacken

Ketsch/Schwetzingen. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt beim Wacken Open Air in diesem Jahr bezeichnen Tobias Alt und Thomas Winckler alias MOS („Mit ohne Strom“) ganz in Metal-Manier als „amtlichen Abriss“. Auf dem bekanntesten Heavy-Metal-Festival der Welt rockten die beiden in Ketsch und Schwetzingen lebenden Musiker am vergangenen Samstag zur Primetime die „Welcome to the jungle“-Bühne in Wacken und lieferten den jubelnden Fans Rock vom Feinsten (wir berichteten).

Direkt von der Heimfahrt aus dem kleinen Ort im Westen Schleswig-Holsteins, der am Wochenden das Mekka für 80 000 Heavy-Metal- Fans war, meldeten sich die Jungs von „Mit ohne Strom“ ziemlich geflasht von den Eindrücken ihres 45 minütigen Auftritts und der gigantischen Resonanz des Publikums.

„Es war ein super Auftritt und im Publikum waren einige Leute aus der Heimat, was uns natürlich mega gefreut hat und richtig anheizte. Wir bekamen durchweg eine grandiose Rückmeldung vom Publikum und haben nach dem Auftritt noch eine satte halbe Stunde Autogramme geschrieben und Fotos mit Fans gemacht. Wacken war eine Hammer-Erfahrung für uns. Auch die Veranstalter gaben uns sehr gutes Feedback, was uns nun auf weitere Events und Engagements hoffen lässt“, berichtet Tobias Alt aus Ketsch im Gespräch mit unserer Zeitung.

Unvergesslicher Auftritt bei Wacken für "Mit ohne Strom"

Mit zwei Bildern direkt von der Bühne in Wacken grüßt das sympathische Duo alle Fans und Leser unserer Zeitung. „Vielleicht sind die Bilder etwas verwackelt, aber sie sind echt und mitten aus dem Konzert, welches wir sicher nie vergessen werden“, freuen sich die Jungs von MOS.