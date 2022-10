"Notes from the living room" drehen Musikvideo in Hockenheimer Autowerkstatt

Ketsch/Hockenheim. „Das war eine richtig gelungene Aktion, Wahnsinn“, freut sich Matze Wurm im Gespräch mit unserer Zeitung. Er und seine Frau Anna, bekannt als das Erfolgsduo „Notes from the living room“ aus Ketsch, haben einen weiteren Meilenstein in ihrer Musikkarriere erreicht. Nachdem zum ersten Album alle Videos in der heimischen Küche, also sprichwörtlich „im Wohnzimmer“ der beiden entstanden sind, wurde nun der „living room“ verlassen.

„Wir waren in der Kfz-Meisterwerkstatt Schwab in Hockenheim und haben dort mit unserer Notes-Band, bestehend aus Tobias Schulze am Schlagzeug, Gunter Ehret am Bass und Andreas Roesler am Keyboard ein Video zu dem deutschen Song unserer zweiten CD gedreht“, erklärt der Musiker.

Hierzu habe das Musikerduo rund 60 Fans jeden Alters aktiviert, die für eine Stunde beim Dreh als feierndes Publikum die Band unterstützt haben. „Es kamen ganz viele Weggefährten zum Dreh und es waren genauso viel da, wie wir uns gewünscht hatten. Teils hatten die Fans sogar unsere ,Notes from the living room’-Shirts an und waren allerbester Laune“, so Matze Wurm.

Koordiniert, gedreht und fertiggestellt wird das Video von Norbert Gräf, der die Band schon seit langer Zeit begleitet und ein Freund der beiden ist. Mit Drohne, verschiedenen Kameras und filmerischen Tricks und Kniffen sei ganz professionell gearbeitet worden.

Damit am Ende ein etwa dreiminütiges Video entstehen kann, wurde nun insgesamt vier Stunden Filmmaterial erstellt. „Die Fans waren etwa eine Stunde mit am Drehort und haben uns unglaublich unterstützt, dafür sind wir sehr dankbar und haben allen, die da waren, ein kleines Geschenk in Form eines Gitarrenplektrum mit Gravur als Erinnerung überreicht“, berichtet der ausgebildete Gitarrist, der den Song mit Sängerin Anna für das Video mindesten 40 mal beim Dreh eingespielt hat.

„Die Location war von der Größe her perfekt und es war toll, dass die Werkstatt Schwab uns so großzügig unterstützt hat. Es musste ja doch einiges bewegt werden. Viele andere übrigens haben uns auch unterstützt. Durch unseren Auftritt damals im Central Kino haben wir unser Netzwerk hier in der Region weiter ausgebaut und man kann sich nun mit Equipment wie beispielsweise Schweinwerfen gegenseitig unkompliziert unterstützen. Gerade diese Kontakte machen es für uns aus und sind so wertvoll“, bekräftig Matze Wurm.

Das Video solle planmäßig dann fertig gestellt sein, wenn das zweite „Notes from the living room“-Album komplett aufgenommen sei. Hierfür habe man den diesjährigen Jahreswechsel angepeilt.

Ob man mit dem Projekt an den Erfolg des Videos zum Hit „Skyrocket“, welches im Jahr 2021 von der Deutschen Popstiftung zum besten Video gekürt wurde, anknüpfen kann, sei noch offen. Hier macht sich das Akustikduo in bekannter Manier selbst keinen Druck.

„Wir warten erst einmal ab, wie das Video ankommt und wie unsere Fans reagieren. Unser Erfolgskonzept war schon immer so aufgebaut, dass wir zwar sehr kritisch und perfektionistisch an die Sachen herangehen, aber der Spaß an der Musik und am gemeinsamen Schaffen erste Priorität hat. Vieles passiert dann einfach und dies ist das Schöne. Wir haben ganz ohne Druck und Stress mit ,Notes from the living room’ schon so viele tolle Überraschungen erlebt, und so soll es bleiben“, wünscht sich das sympathische Musikerduo aus der Enderlegemeinde.

Jedenfalls: „Sobald das Video dann online geht, erfahren die Leser der Schwetzinger Zeitung natürlich zuerst davon und wir werden den Link wieder für die Online-Version der Zeitung verfügbar machen“, verspricht Matze Wurm schon jetzt.