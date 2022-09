„Notes from the Living Room“: Vom Ketscher Wohnzimmer zur Hockenheimer Autowerkstatt

Anknüpfen an den Erfolg ihres ersten Albums „We were enough“, welches mittlerweile satte 170 000 Mal weltweit gestreamt wurde – dies möchten Anna und Matze Wurm alias „Notes from the Living Room“ mit ihrer nächsten Produktion zweifelsohne. Ihre Lieder tauchen in über 500 Playlisten auf und besonders

...