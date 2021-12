Pilates, Yoga, Stretching oder Zumba ab Januar

Ketsch. Wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern beginnen das neue Jahr mit einer weiteren Runde unserer bewährten Workshops, teilt die TSG unter Verweis auf ihr wieder startendes Sportprogramm hin.

So beginnt Faszien-Yoga am Montag, 10. Januar (insgesamt zehn Einheiten), jeweils von 11.30 bis 12.30 Uhr in der TSG-Halle. Pilates startet am Dienstag, 11. Januar (zehn Einheiten), jeweils von 20.30 bis 21.30 Uhr in der TSG-Halle. Zumba hat am Mittwoch, 12. Januar (zehn Einheiten), seinen Auftakt, findet jeweils von 20 bis 21 und 21 bis 22 Uhr in der Rheinhallengaststätte statt.

Ganzkörperdehnung (Stretching) heißt es ab Freitag, 14. Januar (zehn Einheiten), von 17.30 bis 18.30 Uhr im Gymnastikraum im Untergeschoss der Neurotthalle („Ringerraum“). Weitere Information gibt es unter www.tsg-ketsch.de. Dort sind auch die Anmeldeformulare zu finden. Für alle Kurse gilt 2Gplus (Ausnahmen: Teilnehmer, die geboostert sind oder deren Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, brauchen keinen Test).