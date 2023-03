Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel IG Vereine Planungen für Ketscher Maifest laufen auf Hochtouren

Beim Treffen der Interessengemeinschaft der Ketscher Vereine wird auf die Planungen für das beliebte Maifest in der Enderlegemeinde eingegangen. Dieses soll am 18. Mai, also an Christi Himmelfahrt starten.