Reality-TV-Star Manuel Flickinger Premierengast in Ketsch

Ketsch. Ganz spontan ist Manuel Flickinger, der beim TV-Format Dschungelcamp 2022 Platz drei belegte, danach in der Promi-Ausgabe von „Hot oder Schrott“ zu sehen war und mit seinem Auftritt in der 2019er Version von „Prince Charming“ den TV-Durchburch schaffte, in die Rheinhalle gekommen.

Mit seiner Begleiterin DiplomPsychologin Sonja Tolevski, die gemeinsam mit ihm bei „Hot oder Schrott“ zu sehen war, folgte er der Einladung von Dirk Berger, der den 35-Jährigen aus Limburgerhof schon seit vielen Jahren kennt. „Mir hat das Stück sehr gefallen, ich kannte es allerdings bisher nicht. Ich bewundere, dass die Schauspieler diese richtig langen Texte so gut auswendig konnten, das ist nicht einfach“, erklärt der ebenfalls theatererfahrene Manuel Flickinger, der als LGBT-Aktivist und als Kunstfigur Lafayette Diamond in der Szene bekannt ist.