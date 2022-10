Simana ist bei „Olli“ Ehrengast

Ketsch/Günzburg. So etwas erlebt man nicht jeden Tag! Inka Mendel und ihre Tochter Simana haben beim großen Sommergewinnspiel unserer Zeitung den Superpreis gewonnen: Für sie hieß es nicht nur ab ins Spaßparadies Legoland, sondern Simana war Ehrengast von Legoland-Maskottchen „Olli“ und durfte bei der großen Parade mit dem knuffigen Drachen in einem Cabrio an den staunenden Besuchern des Familienfreizeitsparks im bayerischen Günzburg vorbeifahren. Ein richtiger VIP-Gast sozusagen.

Klar, war Simana danach hin und weg! „Die Fahrt im Cabrio war supertoll und sehr spannend. Die Leute außen herum haben alle gewunken“, beschreibt sie ihre Eindrücke. Richtig prima: „Ich durfte gegenüber von ,Olli‘ sitzen und bin rückwärts gefahren – es war ein toller und erlebnisreicher Tag.“ Neben dieser exklusiven Cabriofahrt und freien Parkeintritt, die das Legoland Deutschland Resort der Redaktion zur Verfügung gestellt hat, schwärmte Simana von der Legofabrik: „Die hat mir am besten gefallen. Dort konnte man sehen, wie die Legosteine gebaut wurden. Alle Kinder haben einen besonderen Stein als Erinnerung bekommen. Darauf stand ,Legofabrik Deutschland Resort 2022‘.“ Logisch, dass die Familie auch die Fahrgeschäfte testete. Hier Simanas persönliches Urteil: „Die Tempel X-pedition war klasse. Da hat man mit einer Lichtpistole Lichtpunkte treffen müssen. Am Ende hat man gesehen, wer in dem Wagon die meisten Punkte erschossen hat.“ Na und da dürfte die junge Ketscherin sicher richtig prima abgeschnitten haben.

Begeistert waren sie und ihre Mama auch von den vielen riesengroßen Legofiguren, die im Park stehen. Anlässlich des 20. Geburtstags hat sich das Spaßparadies hier etwas Besonders einfallen lassen. Das große Saisonfinale steigt übrigens am 6. November. Bis dahin heißt es: Bitte gruseln! Klappernde Skelette, Tausende leuchtende Kürbisse und Legomonster sind schon jetzt bis 31. Oktober anzutreffen. Unter dem Motto „Monster-Party“ wird das Jubiläum in der Halloween-Zeit den ganzen Oktober über so spektakulär und lange wie noch nie zuvor gefeiert! Neu dabei: Ein actiongeladenes 4-D-Filmabenteuer mit einer wilden Monsterjagd durch das virtuelle Legoland. Und bei der Parade steigt die Maskottchen-Familie mit Frankenstein, Skelett-Boy und der Hexe ein. Samstags wird bis 20 Uhr gespukt. kaba