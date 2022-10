Smilla muss mit dem Publikum die Welt der Farben retten

Ketsch. Die Gemeindebücherei hat am Tag der Bibliotheken, 24. Oktober, durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dieser bundesweite Aktionstag lenkt alljährlich die Aufmerksamkeit auf die rund 10 000 Bibliotheken in Deutschland und soll auf ihr umfangreiches Angebot neugierig machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Ketsch stellt das Team um Leiterin Barbara Breuner an diesem Tag alle Neuerscheinungen des Jahres aus dem Bereich Belletristik aus. Die Bücher können dann auch kostenlos vorgemerkt werden.

Außerdem findet der große Bücherflohmarkt statt. „Es gibt wieder zahlreiche Bücher und andere Medien zu Kilopreisen“, verspricht Breuner. Zwischen 14 und 17 Uhr bieten sie und ihre Mitarbeiter den Besuchern frisch gebackene Waffeln und Kaffee an.

Parallel findet an diesem Nachmittag ab 15 Uhr das Kindertheaterstück „Als die Welt einmal die Farben verlor“ mit Doris Batzler statt. Zu Inhalt des Stücks: Smilla ist eine glückliche Prinzessin. Tag für Tag sitzt sie zufrieden vor ihrem Eispalast und bewacht ihren kostbaren Kristall aus Eis, mit dem sie das Weiß und all den Schnee ins Land zaubert. Eines Tages kommt ein Fremder zu ihr. Als der seltsame Besuch wieder gegangen ist, fehlt plötzlich der Eiskristall. Von da an gerät nicht nur im weißen Land alles in Unordnung. Nichts ist mehr so, wie es sein soll. Sogar am anderen Ende der Welt beim Farbenkönig, der über den Zauber der Farbenwacht, verschwinden auf mysteriöse Weise die Farben.

Wie gut, dass Smilla und der Farbenkönig Freunde sind. Wird es ihnen gelingen, die schwarze Fee zu besiegen, die die bunte Welt auf den Kopf stellen will? Das klärt die bilderreiche Geschichte, die für Kinder ab vier Jahren geeignet ist.

Der Eintritt für das Kindertheater kostet 4 Euro. Entsprechende Karten gibt es im Vorverkauf in der Gemeindebücherei, Telefon 06202/6 07 04 66. Es sind auch Reservierung per E-Mail an gemeindebuecherei@ketsch.de oder online unter https://www.ketsch.de/Startseite/Einrichtungen/kartenreservierung.html möglich. zg/ras