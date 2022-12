Spenden für die Tafel in Ketsch: Insgesamt 33 gut gefüllte Kisten

Ketsch. „Wir waren überwältigt von der Spendenbereitschaft der Ketscher Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Sandra Reiff, Ortsvereinsvorsitzende der SPD in Ketsch. „Es war offensichtlich, dass viele Menschen extra einen Großeinkauf für die Tafel getätigt haben, aber auch die vielen kleinen Spenden ergaben in Summe einen richtigen Berg an Lebensmitteln und Hygieneartikeln für die Tafel.“

Tatsächlich kamen in diesem Jahr 33 gut gefüllte Kisten zusammen, nach einer bereits sehr erfolgreichen Sammlung mit 20 Kisten im vergangenen Jahr.

Die Spenden kann die Tafel gut gebrauchen. In diesem Jahr ist die Anzahl der Bedürftigen, die bei „Appel & Ei“ einkaufen dürfen, auf über 2000 angestiegen. Zeitweise war nicht klar, ob die Tafel in der Lage sein würde, so viele Menschen zu versorgen, da die Krisen in unserem Land auch zu einer geringeren Spendenbereitschaft hätten führen können. Glücklicherweise war das Gegenteil der Fall, wie auch die Sammlung der SPD in Ketsch zeige, wie der SPD Ortsverein mitteilt.

Spenden für die Tafel in Ketsch: „Gelebte Solidarität“

„Das ist gelebte Solidarität“, findet Tarek Badr, Ortsvereinsvorsitzender des Ketscher Ortsvereins der SPD in Hinblick auf die vielen eingegangenen Spenden, die an den Tafelladen „Appel & Ei“ weitergegeben werden konnten. Einige Spenderinnen und Spender verliehen ihrer Freude über die Sammlung im Gespräch Ausdruck und waren froh, auf diesem Wege etwas für die Menschen, die es zur Zeit besonders hart trifft, tun zu können.

Spenden für die Tafel in Ketsch: Unterstützung weiter wichtig

Die SPD Ketsch bedankt sich bei allen Menschen aus Ketsch und Umgebung, die sich mit Spenden an der Sammlung beteiligt haben, allerdings ohne Folgendes zu vergessen: Die Tafel in Schwetzingen sei natürlich weiterhin auf Spenden angewiesen und freue sich über die Abgabe von Lebensmitteln und Hygieneartikeln.

Spenden können von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr im Lager der Tafel in der Markgrafenstraße 17 in Schwetzingen abgegeben werden, teilt der Ortsverein abschließend mit.