Spiele und Aktionen beim Kindermaskenball der Narrhalla in Ketsch

Ketsch. Wer am Sonntag das Sagen in Ketsch hatte, war kaum zu überhören – an diesem Tag drehte sich alles um die jüngsten Narren der Enderlegemeinde. Denn die Narrhalla hatte wieder zum beliebten Kindermaskenball eingeladen. Jede Menge Dinos, Bienen, Prinzessinnen, Polizisten und viele andere verkleidete Fasnachter hatten ihren Weg in die bunt dekorierte Rheinhalle gefunden.

Schon konnte das bunte Treiben losgehen und Moderatorin Nele Maier führte mit Leichtigkeit durch das Programm. Da stürmten die Nachwuchsnarren die große Tanzfläche und durften sich über ein großes Angebot an Spielen, Musik und Aktionen freuen. Beim „Stopptanz“ oder dem „Kommandospiel“ ging es rund.

Die Stimmung war ausgelassen und die Mädchen und Jungen rannten, hüpften und tanzten durch die Halle. Auch die erwachsenen Narren hielt es nicht auf den Plätzen. Zur Stärkung vom wilden Toben gab es ausreichend Kuchen, Pommes, Waffeln und Getränke. Wer wollte, konnte sich schminken lassen oder einen großen Luftballon ergattern.

Kindermaskenball der Narrhalla in Ketsch: Tanzvorführungen beeindrucken

Neben viel Spiel und Spaß gab es auch beeindruckende Tanzvorführungen zu bewundern. Die Jugendgarde, die Minimäuse und die Frechdachse wirbelten mit zauberhaften Kostümen über das Parkett und legten atemberaubende Auftritte hin. Für diese großartigen Darbietungen wurden „Raketen“ gestartet und der ganze Saal bebte. Mit Tempo eins wurde geklatscht, bei Tempo zwei mit den Füßen gestampft und bei Tempo drei jubelten alle, denn der Tanz war einfach super.

In der Rheinhalle ist viel los. Gespannt schauen die großen und kleinen Narren bei den Tanzvorführungen der Narrhalla-Garden zu. © Aichele

Dann war es endlich so weit: Prinzessin Nathalie II. aus dem Hause Schmitt und ihr Gefolge machten sich auf den Weg in die Halle. Auf der Bühne angekommen, gab es zur Begrüßung erstmal was zum Naschen: Mit der Frage „Habt ihr Lust auf etwas Süßes?“ kam ihr Mini-Volk aus allen Ecken angerannt, um etwas von dem Süßigkeiten Regen abzubekommen. Außerdem legten die DJs Danny Wehnes und Torsten Ebbesmeier fetzige Fasnachtshits auf und sorgten mit den Songs „das Rote Pferd“ und „Cowboy und Indianer“ für Stimmung. Ruckzuck bildete sich eine lange Polonaise mit der Prinzessin an der Spitze. Da schlossen sich die jungen Fasnachter fröhlich dem getanzten Lindwurm an. Danach wurde gemeinsam getanzt und die Kids gingen richtig ab.

Das bunte Treiben ging weiter, denn jetzt stand das Spiel „Wer hat Angst vor bunten Clowns“ auf dem Plan. Hier standen die Kinder auf der einen Seite und die Tanzclowns auf der anderen Seite. Es kam Bewegung in die Menge, als die Tanzclowns den Kindern hinterherjagten.

Kindermaskenball der Narrhalla in Ketsch: Erschöpft – aber gut gelaunt

Zum krönenden Abschluss der Feierlichkeiten nahm sich Nathalie II. viel Zeit, um mit den Kindern ein Bild zu knipsen.

Nach gut drei Stunden Programm in der Rheinhalle war das fröhliche Spektakel zu Ende. Die jungen Narren zeigten sich etwas erschöpft, aber immer noch gut gelaunt und machten sich mit ihren Eltern auf den Heimweg.