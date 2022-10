Starke Fliegerinnen

Ketsch. Die Ketscher Autorin Jeanette Limbeck ist am Donnerstag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34 zu Gast. Dann wird sie aus ihrem Roman „Die Fliegerinnen“ (wir berichteten) vorlesen, der am 22. September erschienen ist. Wer möchte, kann sich sein Exemplar freilich auch signieren lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Buch und Manufakturwaren, wo man nun auch wieder am Dienstag- und Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr stöbern kann, steht die nächste Veranstaltung aus der Reihe „Heute Abend bei Michelfelders“ am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr) an, wenn es „Gibt’s was Neies?“ heißt. Für den heiterer Mundartabend mit Edith Brünnler wird ein Obolus von 13 Euro fällig. Für beide Veranstaltungen ist um eine Anmeldung unter Telefon 06202/1 26 30 60 oder E-Mail an info@buch-manufakturwaren.de gebeten. mab