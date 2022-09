Teichmann an der Spitze

Ketsch. Bei der vierten Runde des Schachclub-Vereinsturniers gab es folgende Ergebnisse: In der Gruppe A spielten Heinz Sessler und Werner Ries remis und Lorenz Blocher siegte gegen Kai Schäfer souverän.

Drei Begegnungen fanden in der Gruppe B statt: Gerhard Teichmann setzte sich gegen Jannik Huck durch und übernahm so die Tabellenführung. Alfred Kief verlor gegen Patrick Kohlmeier. Die Überraschung des Spieltages schaffte indes Vorstand Karl-Heinz Schleich. Mit einer sehenswerten Kombination konnte er mit Springer und Turm Martin Herde in der Mitte des Bretts Matt setzen.

Am kommenden Freitag, 23. September, findet die fünfte Runde des Vereinsturniers statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. Am Samstag, 24. September, findet mit einem Galaabend der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Jubiläum des 100-jährigen Vereinsbestehens statt. zg