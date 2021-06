Traktor zwischen Ketsch und Schwetzingen gerät in Brand

Ketsch/Schwetzingen. Ein Traktor ist am Montagabend in Schwetzingen in Vollbrand geraten. Grund dafür sei vermutlich ein technischer Defekt an der Landmaschine gewesen, teilte die Polizei in einer Presseerklärung mit.

AdUnit urban-intext1

Blaulicht Feuerwehr löscht Traktor-Brand bei Schwetzingen 6 Bilder Mehr erfahren

Der Traktor mit Frontlader war bei Feldarbeiten in der Nähe des „Park & Ride“-Parkplatzes an der Hockenheimer Landstraße (B291/ L599) bei Schwetzingen im Einsatz. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist das Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand geraten und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen gelöscht werden. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Hoher Sachschaden

Der Fahrzeugführer, dessen Traktor vollständig ausbrannte, blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Zur Kontrolle, ob Gefahrstoffe oder auslaufender Dieselkraftstoff das Erdreich verunreinigt haben könnten, wurde das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen.

Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei rund 65 000 Euro, der zusätzliche Flurschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwetzingen nahm die Ermittlungen auf. pol/mics

AdUnit urban-intext2