Als ob es keine Zwangspause wegen der Corona-Pandemie gegeben hätte, knüpften die Freunde des Enderle-Motorradtreffens am vergangenen Wochenende in der grünen Oase des Vereinsgeländes des Motorsportclub Ketsch (MSC) genau da an, wo sie beim letzten Treffen 2019 aufgehört hatten.

Bis zu 600 Fahrkilometer nahmen die Biker auf sich, um an dem gediegenen Zusammensein, das längst zu einem

...