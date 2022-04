Eine Premiere war der Aktionstag Ketscher Vereine in mehrerer Hinsicht: Zum einen gab es dieses Format, bei dem sich Vereine, Organisationen und Gruppierungen der Enderlegemeinde in großer Runde präsentieren, bisher noch nicht, zum anderen war es für viele Besuche die erste Veranstaltung, bei der man sich wieder - wenn gewünscht - in die maskenlose Gesichter sah, sich ungezwungen unterhielt

...