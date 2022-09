Vorbereitungen für Spendenlauf in Ketsch in vollem Gang

Als sportlicher Höhepunkt am kommenden Sonntag steht in Ketsch bereits zum dritten Mal der Spendenlauf „Run for the kids“ an. „Es haben sich schon einige Läufer für die insgesamt vier verschiedenen Läufe von Bambini-Lauf über den Jugendlauf bis hin zu den Fünf-Kilometer- und Zehn-Kilometer-Strecken angemeldet, doch wir wünschen uns noch viel mehr Teilnehmer, schließlich geht es um den Laufspaß

...