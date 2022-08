Wasserlauf wird bei Tropentemperaturen zum Renner

Ketsch. Trotz tropischer Hitze veranstaltet die Seegemeinschaft ihr beliebtes Kinderferienprogramm vorbildlich. Nach zwei gefühlt ewig langen Jahren konnte wieder das Angebot für die Jungen und Mädchen durchgeführt werden.

Der Andrang bei den Anmeldungen im Vorfeld war enorm. 60 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren hatten sich bei der Gemeinde in die Liste eingetragen, um sich bei der Seegemeinschaft in Sport und Spiel miteinander messen zu können.

Alle 60 Kinder, die sich angemeldet hatten, waren letztlich auch gekommen, „dies hat uns als Vorstand besonders gefreut“, betonte das Organisationsteam.

Es sei ganz toll anzusehen, wie Kinder verschiedener Nationen, bei über 30 Grad Celsius und leicht bewölkten Himmel miteinander konkurrierten, betont Vorsitzender Udo List. Dabei habe jeder besser sein wollen als der andere. Es wurden sechs Altersgruppen mit je zehn Kindern zusammengestellt. Es gab die Hasen, die Eulen, die Fische, die Piraten, den roten und den blauen Kreis. Die Kinder wurden von Gruppenleiterrinnen begleitet. Oberstes Gebot war – wie sie betonten – die Sicherheit der Kinder, die nach jedem Spiel zehn Minuten zum Essen und Trinken pausieren mussten, um ein Dehydrieren zu vermeiden. „Da wir uns dieser Verantwortung bewusst waren, konnten wir auf über 20 Helfer der Seegemeinschaft zurückgreifen, denen mein ganz besonderer Dank gilt“, betonte der Vorsitzende.

Ohne die Helfer wäre solch eine Veranstaltung schlichtweg nicht zu schaffen gewesen, war man sich in der Spitze einig..

„Es war einfach wieder ganz toll, dass sich die Kinder ohne Tablet, Smartphone und Spielekonsole so richtig auspowern konnten“, freuten sich die Gruppenleiterinnen.

Nach sechs verschiedenen Spielen wie Wasserlauf, Eierlauf, Torwandschießen, Korbball, Sackhüpfen, und Dosenwerfen wurden alle erkämpften Punkte zusammengezählt, sodass man eine Rangfolge in jeder Gruppe hatte.

In jeder Gruppe haben die ersten drei Kinder einen Preis erhalten. Doch auch alle anderen Kinder wurden am Ende der Wettkämpfe rund um den See mit einem kleinen Preis bedacht. zg