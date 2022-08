„Who2ladies“ betreten erstmals die Bühne auf dem Ketscher Backfischfest

Ketsch. Einen Auftritt beim Ketscher Backfischfest haben sich die fünf Musiker von den „Who2ladies“ schon lange gewünscht – nun am Backfischfest-Mittwoch ging dieser Wunsch in Erfüllung. Die Acoustic-Party-Coverband, deren Mitglieder in den Nachbargemeinden rund um Ketsch verstreut ihre Heimat finden, legte sich für ihre Anhängerschar denn auch mächtig ins Zeug.

In der Originalbesetzung mit Martin Weissmann (Piano und Gesang), Kevin Solert (Gesang), Adrian Laule (Bass), Patrick Weiser (Gitarre) und Julian Wittig (Schlagzeug) gaben die „Who2ladies“ den Festbesucher alles auf die Ohren, was ihr vielseitiges Repertoire hergibt: Dazu zählen die Beatles oder Stücke aus den 1990er Jahren ebenso wie Ed Sheeran oder Apache 207. Mitsingen und Abtanzen ist bei den „Who2ladies“ in die Performance mit eingebaut, sodass die fünf eine treue Fangemeinde um sich scharen.

Programm Donnerstag, 11. August, 15 Uhr: Wirtschaftsbetrieb und Festplatzrummel ,

und , 19 Uhr: Die Party geht mit „ Radspitz “ weiter – ein fantastischer Abend mit ausgelassener Stimmung.

Am Wochenende, 30. September und 1. Oktober, feiert die Formation ihr zehnjähriges Bandbestehen. Für die Konzerte in der Wollfabrik gibt es Karten über das Ticketportal Reservix, sofern ein weiteres Kontingent freigeschaltet wird – wie die Band auf ihrer Internetseite (www.who2ladies.de) mitteilt, wird dies noch im August oder im September der Fall sein.

Derweil ist der Backfischfest-Donnerstag musikalisch ein weiterer „Radspitz“-Tag – die Party mit der eingefleischten BackfischfestCombo geht also weiter.